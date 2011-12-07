Обеспеченность жильем в Челнах выросла на 0,5 кв.м. за год

По итогам ушедшего года в Набережных Челнах обеспеченность жильем в Набережных Челнах составила 24 кв.м. на человека, сообщает пресс-служба исполкома города.

В среднем по Татарстану этот показатель находится на уровне 26,9 кв.м. на человека. В то же время в 2019 году в Челнах обеспеченность жильем составляла 23,5 кв.м.

В автограде также сократилась очередь на соципотечное жилье. В начале года в ней стояли 1894 семьи. За счет строительства двух домов в скором будущем жилищные условия улучшат 594 семьи.