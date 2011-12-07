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Роспотребнадзор по РТ: Маски при катании на катке не требуются

Надевать маску при катании на коньках не требуется и нарушением это считаться не будет. Такое пояснение дала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Под воздействием холодного воздуха ото льда коронавирус опускается вниз, поэтому вероятность передачи его между катающимися резко снижается. В то же время, напомнила она, надевать маску по-прежнему необходимо в очереди в пункт проката, и не только в помещении, но и стоя в очереди на улице, соблюдая при этом необходимую социальную дистанцию.

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