Роспотребнадзор РТ напоминает о необходимсоти тестирования на COVID-19 при поездках в Турцию

На заметку туристам: Министерство здравоохранения Турции с декабря минувшего года ввело правило, согласно которому прибывающие на отдых в эту страну в возрасте старше 6 лет обязаны иметь при себе отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанные не более чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Об этом требовании еще раз напомнила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Она отметила в связи с этим, что были случаи, когда в Турцию не пускали российских туристов, у которых срок сдачи теста чуть превышал эти самые трое суток, поэтому рекомендовала строго выдерживать регламент, чтобы не испортить предстоящий отпуск.