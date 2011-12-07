В Татарстане за сутки зарегистрировали ещё 90 случаев COVID-19

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6 января в Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики. 42 из них — в Казани.
87 человек заразились контактным путём, ещё 3 случая — завозные. Госпитализировано 34 гражданина, а остальные получают лечение на дому.
Больше всего заражённых — 27 человек — в возрасте от 30 до 50 лет.
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 13818 случаев заражения COVID-19, 10841 человек за этот период времени поборол болезнь.