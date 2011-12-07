В Татарстане за сутки зарегистрировали ещё 90 случаев COVID-19

6 января в Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики. 42 из них — в Казани.

87 человек заразились контактным путём, ещё 3 случая — завозные. Госпитализировано 34 гражданина, а остальные получают лечение на дому.

Больше всего заражённых — 27 человек — в возрасте от 30 до 50 лет.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 13818 случаев заражения COVID-19, 10841 человек за этот период времени поборол болезнь.