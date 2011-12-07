Зимняя сказка в большом городе

Погода чудесная: не слишком холодно, ветер стих. С неба плавно опускаются невесомые снежные бабочки. Удивляюсь, как много людей в парке! Голоса слышны со всех сторон. Гуляющие неспешно бродят по тропинкам. Некоторые созваниваются и договариваются о встрече для совместной прогулки с беседой. За полупрозрачной паутиной деревьев мелькают бодрые лыжники, рисующие пунктирные линии во всех направлениях парка.Малыши захватили игровые площадки. Катаются на качелях, покоряют висячие мостики и съезжают с серебристых горок. Их звонкие голоса напоминают птичье щебетание - будто стайки пернатых прилетели в рощу. Как здорово, что малыши не проводят свое свободное время за видеоиграми, а отдыхают на свежем воздухе. Прекрасное самочувствие и яркие воспоминания им обеспечены!Среди сугробов-подушек смешливые девушки устроили битву снежками. Толстощекие комочки молниями разрезают воздух. Мимо прошмыгнул курносый мальчонка с собачкой на поводке. У четвероногого друга подпрыгивают уши и задорно вращается хвост. Непонятно, кто кого вытащил из дома... Атмосфера зимней сказки объединяет пришедших сюда людей. Молодая семейная пара приехала аж с другого конца города: - Нам нравится это место: светло и спокойно. Положительная энергетика у парка! Когда появится ребенок, обязательно будем наведываться сюда втроем.Бабушка, наблюдающая за резвящимся внуком, выглядит беззаботно: - Гуляем здесь каждое воскресенье. Посещение леса сродни маленькому празднику. Парнишке - простор и раздолье, а для меня - возможность отвлечься от забот и бытовых проблем.Казань может гордиться своими многочисленными зонами отдыха. Ухоженные парки и скверы рассыпались островками по всему городу - особое пространство, дарующее горожанину чувство единения с природой. Приятно, что даже с наступлением зимы они так популярны у казанцев.