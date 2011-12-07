Логотипом Специальной Олимпиады 2022 стал Зилант

Символом предстоящих Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады-2022 стал Зилант. Его проекцию вывели на стену Спасской башни во время торжественного открытия праздника, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы с нетерпением ждем наших гостей, атлетов, друзей на Специальную Олимпиаду. За прошедшие годы мы накопили огромный опыт в проведении различных мероприятий и спортивных состязаний, и самое главное, что остается после таких событий — это новые друзья по всему свету. Мы будем очень стараться, чтобы достойно встретить наших новых друзей со всего мира», — сказал во время приветственного слова Ильсур Метшин.

На мероприятии также присутствовали президент РТ Рустам Минниханов, председатель Специальной Олимпиады Тимоти Шрайвер, президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер и послы Олимпиады.

Презентация логотипа сопровождалась выступлением Игоря Крутого оперной певицы Елизаветы Новиковой и оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Полет Зиланта происходил под композицию «Улисс».

Напомним, с 22 по 28 января 2020 года в столице РТ пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. На соревнования приедут около 2 тыс. спортсменов с нарушениями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров из 108 стран мира, а также около 3 тыс. волонтеров.