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Нефедьев: «Накапливающийся вокруг Земли космический мусор скоро может стать серьезной проблемой для вылета кораблей на орбиту»

В настоящее время он только накапливается, и никаких способов с ним бороться нет, пояснил эксперт.

Директор обсерватории КФУ Юрий Нефедьев предупредил, что накапливающийся вокруг Земли космический мусор скоро может стать серьезной проблемой для вылета кораблей на орбиту, пишет ИА «Татар-информ».

Профессор пояснил, что на околоземной орбите вращаются уже десятки тысяч крупных элементов, ширина которых может составлять лишь 10-20 см. По его словам, способов, как это все удалять из околоземного пространства нет, «это проблема будущего.

Поэтому при столкновении с ними космическому кораблю может быть нанесен серьезный урон. Хотя, как отметил Нефедьев, на защиту космических аппаратов от внешних угроз, которые есть в космосе, вкладываются огромные деньги.

«Возможно, когда-нибудь человечество научится бороться с космическим мусором. Но в настоящее время он только накапливается, и никаких способов с ним бороться нет», — резюмировал директор казанской обсерватории. 

КВ
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