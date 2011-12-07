Нефедьев: «Накапливающийся вокруг Земли космический мусор скоро может стать серьезной проблемой для вылета кораблей на орбиту»

Директор обсерватории КФУ Юрий Нефедьев предупредил, что накапливающийся вокруг Земли космический мусор скоро может стать серьезной проблемой для вылета кораблей на орбиту, пишет ИА «Татар-информ».

Профессор пояснил, что на околоземной орбите вращаются уже десятки тысяч крупных элементов, ширина которых может составлять лишь 10-20 см. По его словам, способов, как это все удалять из околоземного пространства нет, «это проблема будущего.

Поэтому при столкновении с ними космическому кораблю может быть нанесен серьезный урон. Хотя, как отметил Нефедьев, на защиту космических аппаратов от внешних угроз, которые есть в космосе, вкладываются огромные деньги.

«Возможно, когда-нибудь человечество научится бороться с космическим мусором. Но в настоящее время он только накапливается, и никаких способов с ним бороться нет», — резюмировал директор казанской обсерватории.