В Казани после дождя затопило школу и замкнуло электричество

В Казани в школе № 143 после дождя затопило третий этаж школы. Видеозапись с места опубликовали обеспокоенные родители в соцсетях.

«На стенах плесень, грибок и ржавчина, потолок разваливается на глазах, пол залит водой. И такое происходит каждый раз в дождь вот уже три года. Школьники неоднократно жаловались на такие условия директрисе, но ей, кажется, на все фиолетово», — уточнил автор поста.

Родители учеников жалуются, что потоп стал причиной замыкания электросети, так как в некоторых кабинетах вырубило свет.

«Так и опять до пожара недалеко», — написала в комментариях обеспокоенная мать одного из учеников.

В управлении образования Казани уточнили, что часть коридора третьего этажа перекрыта, учебный процесс перенесен в другие кабинеты.

«На ремонт кровли средства выделены, проведение работ будет организовано в апреле в соответствии с погодными условиями», — заметили в ведомстве.

Что касается замыкания, то в школе работают электрики, угрозы пожара нет.