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В Казани в доме Ахтямова установят памятую доску

Мемориальная доска будет установлена по адресу ул. Николаева, 5.

В Казани на доме, в котором жил зампредседателя Президиума Верховного Совета Татарской АССР II, III и IV созывов Шакир Ахтямов, установят мемориальную доску. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Памятная доска появится на фасаде дома, расположенного по адресу ул. Николаева, 5.

На доске будет надпись «В этом доме в 1958–1989 гг. жил государственный и политический деятель СССР Шакир Ахметзянович Ахтямов (1901–1989)» на двух языках — русском и татарском. 

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