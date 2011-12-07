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В Татарстане временно закрыли трассы для автобусов

Движение междугородних автобусов временно ограничено из-за непогоды.

В Татарстане временно ограничили движения по трассам для междугородних автобусов из-за гололеда, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

О возобновлении движения ведомство сообщит дополнительно.

Напомним, ГИБДД не рекомендует водителям без необходимости выезжать за пределы города в непогоду. Передвигаясь по дорогам следует быть очень внимательным, избегать опасных маневров и выездов на встречную полосу. При возникновении нештатных ситуаций обращаться по номеру: 8-843-533-38-88. 

КВ
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