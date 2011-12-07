Врачи РКБ спасли беременную с серьезным поражением легких

Врачи РКБ спасли беременную девушку с критическим поражением легких от коронавируса, сообщает пресс-служба больницы.

Беременная Алина уже две недели лечилась от COVID-19 в другой больнице. В РКБ она попала на восьмом месяце беременности, когда поражение легких стало критическим, а уровень кислорода в крови — крайне низким.

«Задыхались и Алина, и ее еще не родившийся сын. Кесарево делать было опасно, но иначе состояние мамы могло погубить ребенка. На операцию пошли огромной командой: реаниматологи, пульмонолог, акушер-гинеколог, медперсонал», — сказано в сообщении.

Однако без кесарево не обошлось. «Беременную чудом удержали на волоске от искусственной вентиляции легких. Ковид настолько захватил организм женщины, что состояние околоплодных вод, цвет и густота крови вызывали ужас», — рассказали медики.

Ребенок родился здоровым, но недоношенным. Его подключили к ИВЛ на несколько дней.

Алину после родов подключили к неинвазивной вентиляции легких (через маску) в реанимации. Девушка три недели находилась на грани жизни и смерти.

«Я боялся уходить домой, потому что предполагал, что катастрофа могла случиться буквально через полчаса», — признался завотделением реанимации и интенсивной терапии № 2 РКБ Алексей Евстратов.

Медики дежурили в реанимации круглосуточно. Пациентка получила 20 сеансов гелиево-кислородной смеси, благодаря чему ее кровь насытилась кислородом. Первые улучшения появились, когда показатели сатурации оказались стабильными.

Когда молодая мама очнулась и пришла в себя, младенец уже находился дома с семьей. Алину выписали неделю назад. Для полного восстановления ей предстоит какое-то время пользоваться кислородным аппаратом.