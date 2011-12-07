Жители Таишева обеспокоены соседством кошек с шахтерами

Жители поселка Таишево в Камско-Устьинском районе обеспокоены строительством «Центра редких видов кошек». Свои опасения они выразили в ходе итогового собрания с руководством района, пишут «Волжские зори».

Так, таишевцы переживают, смогут ли они пользоваться единственным пляжем, часть которого расположится на участке Центра. Также местных жителей интересует, сможет ли предприятие реализовать планы по разработке месторождения и сделать новый выход из шахты.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов отметил, что доступ к реке останется свободным для всех желающих. Кроме того, власти планируют благоустроить данную территорию — сделать хороший спуск к Волге и обновить причал. Что касается работы шахт, все вопросы предприятие АО «Камско-Устьинский гипсовые рудник» будет решать совместно с проектантами Центра.