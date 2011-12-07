Болельщики «Рубина» вывесили баннер в честь Кафанова

В эти минуты на «Казань-арене» проходит ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Локомотивом». Болельщики казанского клуба перед стартовым свистком вывесили баннер в честь тренера вратарей Виталия Кафанова. В тексте они назвали специалиста «легендой». Напомним, что Виталий Кафанов покинул тренерский штаб клуба в начале недели. Наиболее вероятным местом его дальнейшей работы является «Ростов».