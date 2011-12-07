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Отмечают ли 8 Марта в других странах?

Сначала 8 Марта отмечали как день солидарности женщин всего мира в борьбе за равные права и эмансипацию. Но в России этот день давно стал праздником женщин, когда им дарят цветы, преподносят подарки, говорят комплименты.
При этом первоначальный смысл - борьба с дискриминацией женского пола - отошел на второй план. Помнят ли об этом празднике в других странах и как отмечают 8 Марта, решили узнать «КВ» у иностранных студентов КФУ.
КВ
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