Отмечают ли 8 Марта в других странах?

Сначала 8 Марта отмечали как день солидарности женщин всего мира в борьбе за равные права и эмансипацию. Но в России этот день давно стал праздником женщин, когда им дарят цветы, преподносят подарки, говорят комплименты.