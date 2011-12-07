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Рустам Минниханов оценил организацию горячего питания в лицее №186

Главе республики представили пять наборов горячего питания для школьников.

Глава республики совместно с министром образования республики, мэром Казани и журналистами проверил, чем кормят школьников в столовых, пишет «KazanFirst».

Комиссии рассказали, что в Казани горячее питание получают 418 тыс. учащихся — это 100% школьников. Родители учеников начальной школы могут сами выбрать график питания для своих детей: одноразовый (только обед) или двухразовый (завтрак и обед).

Время для завтраков и обедов планируется в соответствии с расписанием занятий. Столы и места в столовой закреплены за каждым классом.

В лицее № 186 Минниханову представили пять наборов питания для школьников на каждый день.

«Школам следует привлекать родителей к обсуждению меню, дегустации блюд, что бы они могли оценить и вкус, и качество того, что готовят их детям. Ответственность за детей несём мы — взрослые. Поэтому мы должны, во-первых, стремиться к тому, чтобы школьное питание было не просто качественным и вкусным, а ещё и здоровым. Во-вторых, прививать привычку правильного питания детям», — отметил президент РТ.

Напомним, по приказу Владимира Путина и решению Рустама Минниханова в Татарстане школы перейдут на бесплатные горячие обеды для учеников младших классов с 1 сентября 2020 года.

КВ
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