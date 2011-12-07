В Казани арестовали инспектора ГИБДД за сбыт наркотиков

В Казани арестовали 27-летнего инспектора ГИБДД Раиля Ибрагимова, который привлек студентов к сбыту наркотических веществ. Суд состоялся в Советском районе столицы, сообщает ИА «Татар-информ».

В ночь на 3 марта на улице Космонавтов, где Ибрагимов забирал очередную партию «синтетики», в машине молодого полицейского нашли 700 граммов мефедрона. Как стало известно, он также привлек двух 19-летних студентов в качестве закладчиков. Инспектор пообещал им оплату в размере одной тысячи рублей.

В суде Ибрагимов признал свою вину, объясняя все тем, что он хотел немного подзаработать. А затем он попросил, чтобы его не заключали под стражу, а под домашний арест, поскольку у него много кредитов и есть ребенок.

Таким образом, после раскаяния молодого ДПСника суд заключил под стражу Ибрагимова на два месяца. В СИЗО подсудимый пробудет до 4 мая 2020 года.