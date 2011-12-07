В Татарстане открывает свои двери новая онлайн-школа

С целью улучшения межнациональных отношений на территории РФ и в соответствии со Стратегией̆ государственной̆ нацполитики Российской̆ Федерации на период до 2025 года, Общероссийское общественное движение «Молодежная ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» открывает Всероссийскую онлайн школу SoftSkills при поддержке Фонда Президентских грантов.

Программа SoftSkills — это единственный в своем роде курс формирования «мягких» навыков у лидеров молодежных некоммерческих организаций и нацобъединений. Цель программы — обучение кадрового резерва в регионах.Присоединиться к проекту приглашаются главы и участники молодежных организаций, не являющихся коммерческими, и нацобъединений, лидеры и активисты общественных организаций, государственные служащие.

Вниманию слушателей предлагаются многочисленные вебинары и мастер-классы от ведущих экспертов страны. Будут прочитаны лекции, посвященные теме межнациональных отношений и межкультурной коммуникации, проектному управлению и пр. Обучаемые получат возможность не просто безвозмездно повысить уровень своих компетенции, но и проявить свои знания и способности на Всероссийском проекте МежНацАкселератор 2.0. Помимо всего прочего, будет организован конкурс персональных проектов, победителей которого пригласят на Международный Молодежный Форум «Байкал» 2020.

Для того, чтобы стать участником события, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://clck.ru/MAXG7