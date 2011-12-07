2020 год может стать самым теплым за последние 170 лет, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«Глобальное потепление климата продолжается, температурный фон на планете очень высокий, с каждым новым годом температура становится все выше», — уточнил профессор.

Однако он подчеркнул, что говоря о «самом теплом годе», синоптики имеют в виду год целиком, а не только лето.

В Татарстане летом температура воздуха будет находиться в пределах нормы.