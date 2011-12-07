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2020 год может стать самым теплым за последние 170 лет

Глобальное потепление климата продолжается, температурный фон на планете очень высокий.

2020 год может стать самым теплым за последние 170 лет, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«Глобальное потепление климата продолжается, температурный фон на планете очень высокий, с каждым новым годом температура становится все выше», — уточнил профессор.

Однако он подчеркнул, что говоря о «самом теплом годе», синоптики имеют в виду год целиком, а не только лето.

В Татарстане летом температура воздуха будет находиться в пределах нормы.

КВ
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