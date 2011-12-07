МВД РТ контролирует поведение мотоциклистов на дорогах

Во вторник, 5 мая, в столице РТ прошел плановый рейд по предотвращению нарушений ПДД водителями мототранспорта. В акции приняли участие патрульные мотоциклисты Госавтоинспекции.

С начала нынешнего года сотрудники мотопатрулей привлекли к административной ответственности 62-х водителей мотоциклов. Составлено 102 административных материала, из них три — в адрес граждан, не обладающих водительскими удостоверениями. 3 двухколесных транспортных средства отправлены на спецстоянку.

Специалисты Госавтоинспекции МВД по РТ сообщают, что к ним часто обращаются с жалобами на владельцев мототранспорта. Любители мотоциклов нарушают покой отдыхающих граждан громким ревом моторов. Кроме того, многие водители вносят в конструкцию своих машин ряд изменений, идущих вразрез с требованиями современного законодательства РФ. МВД РТ напоминает, что за использование глушителя-«прямотока» водителям грозит предупреждение или денежный штраф 500 рублей. Нарушение в виде превышения утвержденных норм шума также предполагает предупреждение или денежное взыскание в сумме 500 рублей.

К слову, в нынешнем году в РТ произошли 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек разбился насмерть, а еще 9 отделались травмами разной степени тяжести.