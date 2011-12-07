На втором этапе строительства БКК начали устраивать песчаные основания дорожного полотна

На 2-м этапе возведения Большого казанского кольца (БКК), на отрезке, проходящем от ул. Борисковская до ул. Техническая, приступили к устройству песчаного основания полосы земли, предназначенной для проезда. К сооружению объекта привлечены более 135 инженерно-технических работников и 25 единиц специальной техники. Об этом рассказала пресс-служба мэрии Казани.

Во время строительства моста через Монастырскую протоку (соединяющую озеро Средний Кабан с волжским заливом Подувалье) стартовали работы по армированию и монтажу опалубки монолитной насадки на одной из опор. Завершилось бетонирование ростверков подпорных стен, которые примыкают к опоре. Ведется армирование и монтаж опалубки подпорных стен.

На территории продолжаются земляные работы: за минувшие 7 дней вывезено свыше 12700 куб.м мусора, доставлено более 3 тысяч тонн инертных материалов.

Помимо прочего, идет плановое переустройство и укладка инженерных сетей, включая площадь возле троллейбусного депо.

К слову, БКК является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 2 фаза строительства началась в марте. Длина участка равняется 1,22 км.