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Ночью в Казани загорелась автобетономешалка

Инцидент произошел в Авиастроительном районе.

Минувшей ночью в столице Татарстана загорелась автобетономешалка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел около трех часов ночи вблизи дома по улице Ново-Караваевская в Авиастроительном районе. Пламя успело охватить 3 кв. метра.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь, который полыхал в кабине автобетоносмесителя «КАМАЗ». Двигательный отсек и кабина грузовика полностью сгорели.

Причина возгорания устанавливается.

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