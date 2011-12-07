Ночью в Казани загорелась автобетономешалка

Минувшей ночью в столице Татарстана загорелась автобетономешалка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел около трех часов ночи вблизи дома по улице Ново-Караваевская в Авиастроительном районе. Пламя успело охватить 3 кв. метра.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь, который полыхал в кабине автобетоносмесителя «КАМАЗ». Двигательный отсек и кабина грузовика полностью сгорели.

Причина возгорания устанавливается.