Роспотребнадзор предложил выходить из режима самоизоляции в три этапа

Роспотребнадзор предоставил поэтапный план выхода из режима самоизоляции, его представила глава ведомства Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.

Так, первоначально планируется разрешить спорт на свежем воздухе, прогулки с детьми, а также открытие объектов торговли и услуг. Во вторую очередь откроют образовательные организации и торговые центры. Последними будут открыты парки, скверы, гостиницы, заведения общепита и тому подобное.

Сроки для каждого этапа власти регионов будут определять самостоятельно.