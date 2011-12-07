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Роспотребнадзор предложил выходить из режима самоизоляции в три этапа

Парки, скверы, гостиницы и заведения общепита откроются в последнюю очередь.

Роспотребнадзор предоставил поэтапный план выхода из режима самоизоляции, его представила глава ведомства Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.

Так, первоначально планируется разрешить спорт на свежем воздухе, прогулки с детьми, а также открытие объектов торговли и услуг. Во вторую очередь откроют образовательные организации и торговые центры. Последними будут открыты парки, скверы, гостиницы, заведения общепита и тому подобное.

Сроки для каждого этапа власти регионов будут определять самостоятельно. 

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