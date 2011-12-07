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Самозанятым выдали первые продуктовые наборы

Выдаются они один раз в две недели в течение двух месяцев.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, наиболее пострадавшие от кризиса, получили первые продуктовые наборы. Только от живущих в Советском районе Казани поступило 200 заявок, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана. 

Выдаются они один раз в две недели в течение двух месяцев. Прием заявок на получение продуктовых наборов продолжается. Чтобы принять оказанную помощь, можно связаться с районами администрациями по телефонам горячей линии:

+7(843)519-34-47 – Авиастроительный и Ново-Савиновский районы;

+7(843)264-31-41, 264-30-86 – Вахитовский и Приволжский районы;

+7(843)557-76-10 – Кировский и Московский районы;

+7(843)272-01-05, 272-35-03 – Советский район.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что продуктовые наборы получат 55 тысяч нуждающихся татарстанцев. 

КВ
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