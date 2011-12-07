В Казани индекс самоизоляции снизился до отметки в 1,4 балла

По данным специализированного индекса самоизоляции, созданного компанией «Яндекс», на 6.05.2020 13:00 часов дня в столице Татарстана индекс самоизоляции упал до отметки 1,4 балла.

Так, среди российских городов-миллионников Казань расположилась на восьмом месте с индексом 1,4 балла.

Самыми ответственными в борьбе с пандемией коронавируса стали москвичи, там индекс самоизоляции составил 2,6 баллов. На втором месте расположились ростовчане и новосибирцы с индексом в 2 балла ровно. Тройку лидеров замкнули Санкт-Петербург и Нижний Новгород, где индекс самоизоляции равен отметке 1,9.

На четвертом месте расположились жители Воронежа и Красноярска с показателями в 1,8 баллов. Далее Омск, Волгоград и Пермь – 1,7 баллов. На шестом с индексом самоизоляции в 1,6 баллов - Уфа. После Самара и Екатеринбург – 1,5 баллов. Замкнул мегаполисы Челябинск с показателями 1,3 балла.