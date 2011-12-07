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В Казани шестилетняя девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа

Девочка выпала из окна одного из домов на ул. Кулахетова.

В Казани шестилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа и погибла, сообщает ИА «Татар-информ». Трагедия произошла в одном из домов на ул. Кулахметова. Причины произошедшего устанавливают специалисты. 

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