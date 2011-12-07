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В России за два месяца количество безработных увеличилось на 735 тыс. человек

Количество официально зарегистрированных безработных в стране превысило 1,2 млн человек.

В России за два месяца около 735 тыс. граждан зарегистрировались как безработные, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано безработных 1 243 000 человек, в том числе за последние два месяца 735 тыс. наших граждан», — сказал руководитель ведомства.

Напомним, с конца марта размер пособия по безработице увеличили до 12 130 рублей. А с 9 апреля заявление на получение пособия можно подать через портал госуслуг или портал «Работа России».

КВ
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