В России за два месяца количество безработных увеличилось на 735 тыс. человек

В России за два месяца около 735 тыс. граждан зарегистрировались как безработные, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано безработных 1 243 000 человек, в том числе за последние два месяца 735 тыс. наших граждан», — сказал руководитель ведомства.

Напомним, с конца марта размер пособия по безработице увеличили до 12 130 рублей. А с 9 апреля заявление на получение пособия можно подать через портал госуслуг или портал «Работа России».