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В Татарстане благоустроят еще 314 дворов

Реализация проектов проведётся в рамках республиканской программы «Наш двор».

314 татарстанских дворов пополнили список по их благоустройству на портале dvor.tatar. Реализация проектов проведётся в рамках республиканской программы «Наш двор».

Так, для ознакомления гражданами и их выражениями в пожеланиях в разделе «Документы» появился перечень дворов республики.

На данный момент в столице Татарстана рассматривают благоустройство 88 дворов, в Челнах – 68, в Нижнекамском районе – 43 придомовые территории. Еще 115 в Альметьевском, Заинском, Азнакаевском и Бугульминском районах.

Предложить свои идеи или замечания проектировщикам можно до 12 мая по телефону 8 (800) 27-5-2020.

КВ
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