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В Татарстане разрешили посещать кладбища

Пропуск выдается раз в неделю и действует один час.

В министерстве цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ сообщили об обновлении в системе цифровых пропусков. Изменена 4 цель.

По сообщению ведомства, с сегодняшнего дня разрешено посещение кладбищ. Он выдается раз в неделю и действует один час. Ранее можно было участвовать только в захоронениях. 

Чтобы оформить СМС-пропуск, можно зайти в личный кабинет на портале https://covid19.tatarstan.ru/ или отправить сообщение на номер 2590. В случае затруднения его получения, также можно связаться по телефону 8-800-250-90-33. Специалисты контактного центра подскажут как оформить специальное разрешение. 

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