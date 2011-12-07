В Татарстане скончался еще один человек с коронавирусом

В Набережных Челнах от коронавирусной инфекции скончался еще один татарстанец.

19 апреля мужчину, ранее страдавшего хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, госпитализировали в Набережночелнинскую инфекционную больницу. Там у него диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию. Потом пациента перенаправили в стационар городской больницы №2. Челнинца подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина не выжил. Ему был 51 год.

На данный момент в Татарстане зафиксировано 4 случая смерти с коронавирусом.