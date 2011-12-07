За 10 лет 1134 ветеранам ВОВ выделили субсидии на покупку жилья

За последнее десятилетие в столице РТ 1 134 ветеранам и их семьям было предоставлено около 1,3 млрд субсидированных средств на покупку новой жилплощади. Участники ВОВ, уже обладающие правом собственности на жилье, получают систематическую помощь с организацией ремонта. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.За минувшие 10 лет при активном участии УК, подрядчиков, благотворительных организаций был сделан ремонт в 510 жилых помещениях на общую сумму 16 млн руб.

По договору социальной ипотеки ветераны получили 586 квартир, по проекту «Жилье горожанам» — 431 квартиру. Кроме того, четыре квартиры участникам ВОВ достались по программе ГИСУ, 113 куплены на свободном рынке недвижимости.

Всего на данный момент, согласно ФЗ «О ветеранах», в Казани состоят на учете 1267 пожилых граждан: 468 ветеранов, 23 блокадника, 776 близких родственников погибших (умерших) участников ВОВ.