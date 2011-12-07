Жириновский предложил раздать регионам продовольственные наборы для нуждающихся, формируемые в РТ

Жириновский предложил раздавать продуктовые наборы для нуждающихся, формируемые в Татарстане, жителям других регионов. Лидера ЛДПР процитировал телеграм-канал политика.

«В Татарии комплектуют посылки с продовольствием для нуждающихся в период эпидемии. Собрали уже почти 50 тысяч тонн помощи. Но, может быть, имеет смысл направить это не только жителям данной республики, но и соседних регионов России, которые тоже могут нуждаться в этом?», — цитирует телеграм-канал Жириновского.

Глава партии отметил, что границы регионов не должны стать преградой для помощи малоимущим. «Я считаю, что нужно направлять всем, до кого могут дойти фуры, и не ограничиваться границей республики», — сказал Жириновский.