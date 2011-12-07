9 мая 1945-го по улицам Казани прошел победным маршем цирковой слон

Юрий Владимирович Дуров, дрессировщик из самой знаменитой российской цирковой династии, вел колонну по улицам. На Дурове был клоунский костюм с шикарным воротником-жабо, а с лица не сходила улыбка.

Вот как запомнился тот день писателю Василию Аксенову — он был тогда двенадцатилетним мальчишкой:

«Я много бы дал за то, чтобы вернуть тот день и особенно тот миг, тот мой восторг, когда над площадью чистым серебром запели фанфары и мы увидели слона. Огромный серый лоб и спина слона плыли над толпой, а на спине стоял мальчик-униформист с трубой. А за слоном горделиво шествовал ученый верблюд. Это был цирк Дурова, гастролировавший тогда в Казани. В полном составе он вышел на улицы, чтобы поздравить горожан».

Это фрагмент из рассказа Аксенова «За площадью и за рекой», точность в нем почти документальная. Другие очевидцы, вспоминая 9 мая 1945 года в Казани, тоже рассказывают о слоне. Мне в юности довелось жить в старом дворе дома возле площади Свободы — соседи говорили, что цирковое представление смотрели прямо с крыш. Вспоминали примерно так:

«Впереди шел цирковой оркестр, клоуны били в барабаны, жонглеры кидали вверх шары, акробаты кувыркались. Юрий Дуров на цепи леопарда вел. Мартышки, собаки в колонне были. А слон — как гора, заметнее всех. Хобот кверху — и громко трубил, как вестник Победы. Слон тоже радовался!»

Слона из цирка Дурова старые казанцы вспоминают как городскую легенду, он стал таким же символом Победы, как праздничный салют. Но вот про то, что того слона можно с полным правом считать фронтовиком, знают, пожалуй, только ветераны цирка. Ведь войну этот слон, как и другие артисты зверинца Дурова, встретил под фашистскими бомбами.

Цирк под бомбежкой

В июне 1941 года цирк гастролировал в Смоленске, на воскресенье 22-го было назначено первое представление. На премьеру были проданы все билеты, и она состоялась. Над городом уже кружили немецкие самолеты, в окрестных лесах сбросили парашютистов-диверсантов. Цирк работал неделю, а фронт быстро приближался к Смоленску. Приказ об эвакуации животных и артистов пришел, когда станцию уже бомбили.

Юрий Дуров отправился на вокзал, просил железнодорожных начальников, чтобы цирку дали вагоны. Показывал свое удостоверение заслуженного артиста, умолял и по-хорошему, и по-плохому. В отчаянии стучал кулаком по столу, а ему говорили, что поездов не хватает эвакуировать предприятия, что заводские станки куда важнее его слонов и прочих мартышек.

Дуров не сдавался, напирал как танк. Убеждал, что цирк — это тоже стратегическое оружие, смех и на войне нужен. Декламировал строчку из стихотворения поэта Демьяна Бедного: «Нам близкое искусство цирковое для фронта создает оружье боевое!»

В конце концов комендант станции подписал бумагу, которая имела силу куда мощнее, чем звание заслуженного артиста РСФСР. Дурова назначили начальником эшелона, которого еще не было. Двое суток он добывал вагоны, руководил погрузкой. Тут пригодился и слон — он перемещал ящики с реквизитом и прочие тяжести.

Смоленск уже бомбили — первый налет 24 июня был по центру города. А ночь с 28 на 29 июня стала огненным адом, немецкая авиация сбросила на Смоленск 2000 зажигательных и 100 тяжелых фугасных бомб. Историки подсчитали, что в ту ночь сгорело более 600 домов. Жар был такой, что люди пытались спрятаться от огненного вихря в реке. Вокзал и поезда тоже пылали.

Вот как описал в своих мемуарах Юрий Дуров то, что происходило на станции: «Артисты организовали нечто вроде дружины Красного Креста, тушили вагоны, помогали раненым. Заодно поймали шпиона, проскочившего в эшелон под видом ветеринара».

Эшелон с цирковыми артистами, животными и реквизитом выехал из Смоленска, когда вовсю шли бои за город. Звери уже привыкли к выстрелам и взрывам, терпеливо выносили все тяготы эвакуации.

А слоны в цирке Дурова всегда занимали главное место. Рези — так звали слониху той военной поры, выступала в прифронтовых городах перед солдатами, ранеными и выздоравливающими бойцами. Для таких гастролей шатер шапито сшили из камуфляжной ткани. Коронным в представлении был номер, когда слониха брила клоуна, наряженного под Гитлера. Публика смеялась, хлопала в ладоши. Люди кричали: «Фюреру капут!»

Цирк Дурова тоже приближал Победу, и когда она пришла, все ликовали — и звери, и артисты. То представление 9 мая на улицах Казани было самым счастливым, им отмечен первый день мира. И слон — символ Победы — остался в истории города навсегда.