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Ход весенне-полевых работ в двух районах республики оценит Президент РТ

Рустам Минниханов посетит Кайбицкий и Апастовский районы республики.

Сегодня глава республики отправился с рабочим визитом в Кайбицкий и Апастовский районы РТ, сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Главная цель визита Президента – оценить ход весеннее-полевых работ. Также Рустам Минниханов посетит некоторые социальные объекты, чтобы оценить реализацию госпрограмм.

Так, Президент планирует посетить музей землепашества и сельского быта, давилекеевский Дом культуры и молочный комбинат.

В Кайбицком районе глава республики возложит цветы к обелиску, посвященном воинам, павшим в годы ВОВ.

КВ
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