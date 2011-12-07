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Мэр Казани осмотрел проблемные мусорные контейнерные площадки

Некоторые контейнеры оказались переполнены.

В течение майских праздников в ряде казанских поселков образовалась проблема переполнения мусорных контейнеров. Несколько таких площадок посетил глава города Ильсур Метшин.

Отмечается, что мусор вывозится ежедневно, однако этого оказывается недостаточно. Так, в поселке Алтын два контейнера оказались переполнены всего за сутки. Операторы связывают это с длинными майскими праздниками, однако не встретили поддержки со стороны мэра.

«По старой памяти люди пишут в исполком города, в «Народный контроль», но у нас есть региональный оператор, который отвечает за вывоз мусора.

В качестве альтернативы градоначальник предложил использовать мешочный сбор мусора, когда жители поселков оставляют мешки у дома, после их подбирает машина. Такой метод уже применяется в ряде казанских поселков.

КВ
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