Мэр Казани осмотрел проблемные мусорные контейнерные площадки

В течение майских праздников в ряде казанских поселков образовалась проблема переполнения мусорных контейнеров. Несколько таких площадок посетил глава города Ильсур Метшин.

Отмечается, что мусор вывозится ежедневно, однако этого оказывается недостаточно. Так, в поселке Алтын два контейнера оказались переполнены всего за сутки. Операторы связывают это с длинными майскими праздниками, однако не встретили поддержки со стороны мэра.

«По старой памяти люди пишут в исполком города, в «Народный контроль», но у нас есть региональный оператор, который отвечает за вывоз мусора.

В качестве альтернативы градоначальник предложил использовать мешочный сбор мусора, когда жители поселков оставляют мешки у дома, после их подбирает машина. Такой метод уже применяется в ряде казанских поселков.