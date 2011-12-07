Редакция «КВ» поздравила участника битвы за Берлин Александра Малова с Днем Победы

Александру Михайловичу — автору пяти книг о войне, сейчас 94. Совсем скоро он собирается принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Казани. Коллектив редакции от всей души поздравил ветерана с праздником, а главный редактор Венера Якупова вручила ему свою новую книгу «24 рецепта успеха». В книге, недавно увидевшей свет, собраны лучшие интервью с успешными людьми, все они делятся своим опытом, как стать счастливым, добиться успеха и сделать карьеру.

Среди героев интервью Венеры Якуповой — первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, председатель Комиссии Государственного Совета РТ Римма Ратникова, телеведущая, народная артистка РТ Лия Загидуллина, автогонщик Тимур Тимерзянов, ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, австралийский писатель Аллан Пиз и конечно же воин-победитель Александр Малов. Всего в книге представлено 24 героя. Она адресована широкому кругу читателей, в первую очередь тем, кто хочет стать счастливым и успешным человеком.

Александр Михайлович, поблагодарив коллектив редакции газеты за поздравление и подарок, сказал:

— В «Казанских ведомостях» была опубликована статья, в которой я описал свою поездку по боевым местам в Германии в мирное время. Несколько экземпляров этого номера привез в Берлин. И оттуда статья разлетелась по другим странам: Польше, Венгрии… За что благодарен вашему изданию.