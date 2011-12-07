Роспотребнадзор по РТ напомнил татарстанцам о режиме самоизоляции по возвращению из-за рубежа

Приезжающие татарстанцы из других стран должны соблюдать режим самоизоляции первые три дня. Об этом во время прямого эфира в «Инстаграме» оперштаба РТ по борьбе с COVID-19 рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В течение того времени, пока граждане ждут результаты сданного ПЦР-теста на коронавирус, обязательно должен соблюдать режим самоизоляции. В течение этих трех дней до получения результатов нужно находиться в режиме самоизоляции. Понятно, что на второй тест вы в любом случае выйдете из дома, но до сдачи второго теста нужно соблюдать меры профилактики: носить маску, по возможности избегать общения с другими людьми. На пятый день нужно сдать второй тест», — объяснила Авдонина.

Спикер отметила, что прежде, чем отправляться в какую-либо страну нужно проконсультироваться с турагентством, потому что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в разных странах меняется ежедневно.

Ранее Роспотребнадзор по РТ рекомендовал татарстанцам проводить больше времени на свежем воздухе.