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С музыкой и яркими рисунками: в Казани презентовали майский номер журнала «IDЕЛЬ»

5 мая на площадке перед зданием АО «ТАТМЕДИА» журнал «IDЕЛЬ» провел Street art акцию.

Желающие смогли принять участие в презентации журнала и внести свою лепту в создание картины на тему «IDЕЛЬ.МОЛОДОСТЬ.21 ГОД». Акция была посвящена майскому номеру журнала, в котором студенты журфака КФУ рассказали об уличных художниках. Листая страницы издания можно узнать, кто же разрисовывает стены под мостом Миллениум, преображает старые городские здания и заборы в центре столицы, оставляет рисунки на столбах и так далее. Авторы и герои специального выпуска попытались вместе ответить на вопрос: «Street art – искусство или вандализм?».

Для участников основного состязания на площадке перед зданием «ТАТМЕДИА» были установлены две фанеры. Участники конкурса аэрозольными красками должны были выполнить задание и создать неповторимые картины. Победителям обещали приз – три тысячи рублей.

Также, в рамках праздника, гостям представилась возможность услышать вживую новые песни исполнителя ENECASH («Энекэш»), который переписал на рэп татарские песни «Туган тел» и «Әпипә». Также гости принимали участие в танцевальном флешмобе и конкурсах от редакции журнала, согревались горячим чаем с угощениями национальной кухни.

Акция была организована редакцией молодежного журнала IDЕЛЬ («Идель») при поддержке АО «Татмедиа».

КВ
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