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Татарстанскую молодежь призывают присоединиться к творческому конкурсу

Молодым людям предлагают принять участие в конкурсе «Город А».

В ЦФО проводится Молодежный окружной конкурс «Город А». Он состоится 12 и 13 июня в Красногорсе, Московской области, сообщает АНО «Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город».

«Город А» объединяет различные виды творческой деятельности, спорта и искусства, такие как театр и музыка, живопись, видеография и компьютерная графика.

В качестве основной темы конкурса в этом году заявлены «Наука и технологии».

Татарстанскую молодежь также приглашают к участию в конкурсе. Победители принесут своему городу статус «АРТ-Столица ЦФО 2021», а также получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

КВ
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