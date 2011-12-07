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В Челнах вернули свет в дома нескольких тысяч жителей

В автограде на час без электроэнергии остались 24 тысячи жителей.

В Набережных Челнах вернули свет в дома нескольких тысяч жителей. Напомним, что света не было из-за аварии на подстанции «Шильна».

Отключение электроэнергии произошло около 21:18. Дали свет в 22.40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах местная жительница запрещала ребёнку на велосипеде пользоваться площадкой, заявляя, что она построена на её деньги и средства жителей окрестных домов, а потому по неким «документам» является их собственностью. 

КВ
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