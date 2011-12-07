В Нацмузее РТ представят знамя дивизии, штурмовавшей Берлин

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сегодня в стенах Национального музея РТ будет представлена литературно-музыкальная композиция «Жди меня, и я вернусь», сообщает пресс-служба музея.
В основе программы – подлинные письма фронтовиков, хранящиеся в фондах Нацмузея. История о кровопролитных боевых действиях рассказывается от призванного на фронт выпускника школы.
Кульминационной частью события станет торжественный вынос 280-го артиллерийского полка 144-й стрелковой дивизии «От трудящихся Бугульминского района», на долю которого выпал штурм Берлина.