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В Нацмузее РТ представят знамя дивизии, штурмовавшей Берлин

Увидеть его можно уже сегодня.

Сегодня в стенах Национального музея РТ будет представлена литературно-музыкальная композиция «Жди меня, и я вернусь», сообщает пресс-служба музея.

В основе программы – подлинные письма фронтовиков, хранящиеся в фондах Нацмузея. История о кровопролитных боевых действиях рассказывается от призванного на фронт выпускника школы.

Кульминационной частью события станет торжественный вынос 280-го артиллерийского полка 144-й стрелковой дивизии «От трудящихся Бугульминского района», на долю которого выпал штурм Берлина.

КВ
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