В Татарстане продолжается голосование за общественные пространства

В Татарстане до 30 мая продолжится голосование, которое определит облик ряда общественных пространств и дворов, включая стратегию развития территории Казанки и экстрим парка «Урам».

В рамках программы «Наш двор» будет выбрано 200 пространств, которые будут благоустроены в первую очередь. В первую очередь реконструировать планируется 4758 дворов.

Также жители республики могут выбрать парки и скверы, которые будут реконструированы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Еще один блок вопросов посвящен стратегии развития территории реки Казанки, на которой планируется благоустроить 12 парков.

Также татарстанцы могут высказать мнение о благоустройстве нового экстрим-парка «Урам», появившемся в Казани в прошлом году.