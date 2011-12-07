Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане продолжается голосование за общественные пространства

Жителям республики предлагают определить облик дворов.

В Татарстане до 30 мая продолжится голосование, которое определит облик ряда общественных пространств и дворов, включая стратегию развития территории Казанки и экстрим парка «Урам».

В рамках программы «Наш двор» будет выбрано 200 пространств, которые будут благоустроены в первую очередь. В первую очередь реконструировать планируется 4758 дворов.

Также жители республики могут выбрать парки и скверы, которые будут реконструированы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Еще один блок вопросов посвящен стратегии развития территории реки Казанки, на которой планируется благоустроить 12 парков.

Также татарстанцы могут высказать мнение о благоустройстве нового экстрим-парка «Урам», появившемся в Казани в прошлом году. 

КВ
Лента новостей