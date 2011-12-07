Директор Института истории: «Мы увидели, как крупнейшие ученые встали на нашу защиту»

Ситуация с Институтом истории им. Марджани разрешится в ближайшие дни, сообщил директор учебного заведения Рафаэль Хакимов ИА «Татар-информ».

«Документы я еще не видел, но все к этому идет. Если не возникнут препятствия, все будет хорошо. Завтра-послезавтра все разрешится», — сказал он.

Кроме того, Хакимов отметил, что возникшая ситуация показала, кто есть кто в мире ученых. «С одной стороны, такое отношение со стороны Академии наук испортило настроение. С другой — мы рады, потому что не ожидали такой большой поддержки. Мы увидели, как крупнейшие ученые встали на нашу защиту», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, ранее Хакимов заявил о том, что Институт истории им. Марджани могут передать Академии наук РТ и оставить в качестве отдела в Институте археологии. Однако президент Академии Мякзюм Салазов опроверг информацию о закрытии учебного заведения и сообщил о его возможной реорганизации.