Минкульт РТ: На 73-м году жизни скончался поэт и прозаик Шагинур Мустафин

На 73-м году жизни скончался поэт и прозаик, член Союза писателей РТ, заслуженный работник культуры РТ Шагинур Мустафин, сообщили в пресс-службе минкульта РТ.

Причиной смерти писателя стала продолжительная и тяжелая болезнь. Похороны пройдут в родной деревне Мустафина Арташ Мамадышского района республики.

Шагинур Мустафин является автором более 20 книг, предисловия «Батырлар китабы — Книги Героев», а также его редактором. Награжден премией Союза журналистов РТ им. Х. Ямашева в 1982 году и литературной премий Союза писателей РТ им. Ш. Маннура в 1995 году, премией Республики Башкортостана им. М. Гафури в 2008 году и премией Удмуртии им. Р. Шафи в 2008 году.