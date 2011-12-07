Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минкульт РТ: На 73-м году жизни скончался поэт и прозаик Шагинур Мустафин

Шангинур Мустафин скончался от тяжелой и продолжительной болезни.

На 73-м году жизни скончался поэт и прозаик, член Союза писателей РТ, заслуженный работник культуры РТ Шагинур Мустафин, сообщили в пресс-службе минкульта РТ.

Причиной смерти писателя стала продолжительная и тяжелая болезнь. Похороны пройдут в родной деревне Мустафина Арташ Мамадышского района республики.

Шагинур Мустафин является автором более 20 книг, предисловия «Батырлар китабы — Книги Героев», а также его редактором. Награжден премией Союза журналистов РТ им. Х. Ямашева в 1982 году и литературной премий Союза писателей РТ им. Ш. Маннура в 1995 году, премией Республики Башкортостана им. М. Гафури в 2008 году и премией Удмуртии им. Р. Шафи в 2008 году.

КВ
Лента новостей