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Минниханов: «Символично, что «Татар-информ» отмечает свое 30-летие в юбилейный для республики год 100-летия ТАССР»

Рустам Минниханов поздравил «Татар-информ» с 30-летием.

Рустам Минниханов поздравил ИА «Татар-информ» с 30-летним юбилеем, сообщает агентство.

«Символично, что «Татар-информ» отмечает свое 30-летие в юбилейный для республики год 100-летия ТАССР», — отметил глава РТ.

Он также подчеркнул, что сотрудники агентства «всегда оперативно и подробно» сообщают о происходящем в республике стране и мире. Минниханов пожелал коллективу агентства «не терять энергии, хватки и всегда оставаться верным своим читателям».

Напомним, 6 июня 1990 года первый президент РТ подписал указ об образовании информационного агентства «Татар-информ».

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