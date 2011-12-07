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Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкину в день 221-й годовщины рождения поэта

В связи с пандемией праздничные мероприятия, посвященные Дню русского языка и годовщине классика, проводятся в онлайн-режиме.

Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александру Пушкину у здания Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Церемония возложения цветов к памятнику поэту приурочена к 221-у дню рождения классика и празднику Дня русского языка.

Помимо президента республики цветы к памятнику Пушкина также возложили министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель правления Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Напомним, что в связи с пандемией все праздничные мероприятия проводятся в режиме онлайн. 

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