Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкину в день 221-й годовщины рождения поэта

Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александру Пушкину у здания Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Церемония возложения цветов к памятнику поэту приурочена к 221-у дню рождения классика и празднику Дня русского языка.

Помимо президента республики цветы к памятнику Пушкина также возложили министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель правления Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Напомним, что в связи с пандемией все праздничные мероприятия проводятся в режиме онлайн.