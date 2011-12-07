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Нижнекамцев приглашают на фотосессию с Пушкиным

В городских библиотеках открылась серия мероприятий, приуроченных ко дню рождения всемирно известного поэта.

Нижнекамские библиотеки в течение всей последней недели рассказывают своим посетителям о творческом наследии величайшего мастера русского слова А. С. Пушкина. Также эксперты делятся своими знаниями о занимательных фактах из биографии литературного гения. Об этом информирует пресс-служба Нижнекамского района.

К слову, Пушкин, ставший основоположником русского реализма, появился на свет 6 июня — согласно новому стилю.

Приобщение к культурному достоянию осуществляется в онлайн режиме.

В соцсетях открыты виртуальные экспозиции, проводятся литературные викторины, мастер-классы по созданию книжных закладок и т. д. А в центральной библиотеке города появилась зона для фотографий, где всем поклонникам классической поэзии предлагается сделать совместный снимок с Пушкиным.

КВ
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