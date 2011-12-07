Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Первое лицо РТ Рустам Минниханов выразил татарстанцам свои поздравления с Днем русского языка — празднеством, напрямую связанным с днем рождения великого русского поэта и прозаика А. С. Пушкина. Официальное послание к населению опубликовано на сайте Главы Татарстана.

«Русский язык… сыграл ведущую роль в создании общего цивилизационного пространства нашей многонациональной родины», — гласит текст.

Минниханов отметил, что в Татарстане русскому языку всегда уделялось особое внимание. Существенный вклад в сбережение и естественное развитие родной речи вносят Русское НКО республики, бессчетное количество энтузиастов, преподаватели, представители современной культуры и искусства.

В нынешнем году, в связи с неблагополучной санэпидситуацией, мероприятия, посвященные празднику, будут проведены в режиме онлайн. Руководитель РТ полагает, что сегодняшние реалии не смогут помешать гражданам любить поэзию и заниматься саморазвитием.