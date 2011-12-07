Татарстанцам рассказали, как Пушкин проводил время в Казани в 1833 году

Татарстанцам рассказали, как Александр Пушкин проводил время в Казани во время визита в столицу республики в 1833 году. На YouTube-канале «Новая Татария» появился ролик, посвященный маршруту классика в Казани.

О том, как поэт проводил время в Казани рассказал замруководителя «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Известно, что поэт прибыл в город, изучая историю Пугачевского бунта, и провел здесь два дня и три ночи. По приезде он заселился в гостиницу Дворянского собрания, утром отправился к тестю Боратынского. Пообедав, Пушкин перебрался на Суконную слободу в поисках старожилов, которые могли бы рассказать о взятии Пугачевым Казани. В кабаке на Петербургской поэт познакомился с потомственным суконщиком Василием Бабиным, рассказ которого был использован в одной из глав книги «История Пугачева».

Следующий день Пушкин провел в разъездах по местам боев и заглянул в гости к ученому Карлу Фуксу.

О своем положительном впечатлении о поездке классик написал жене Наталье Гончаровой.