Татарстанцев старше 50 лет обучат IT-специальностям бесплатно

В Республике Татарстан продолжает успешно действовать федеральный проект «Старшее поколение». Так, например, на базе Казанского техникума информационных технологий и связи идет обучение жителей республики предпенсионного возраста цифровым компетенциям.

Наибольшей популярностью у татарстанских учащихся старшего возраста пользуются такие направления, как «Мобильная робототехника», «Видеопроизводство», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса».

В 2019 году навыки в сфере ИТ-технологий получили 353 жителя Татарстана, а в нынешнем году с новыми технологиями познакомятся еще 300 татарстанцев. Обучение проходит бесплатно.

Запись на обучение проходит на сайте www.50plus.worldskills.ru. Консультацию по программе можно получить по номеру телефона: 8 (843) 203-55-55 (доб. 205), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи РТ.