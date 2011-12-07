В Казани арестовали на 10 суток блогера, разъезжавшего по городу с автоматом

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В Казани арестовали блогера Дамира Манжукова за то, что тот хамил полицейским и разъезжал с автоматом по городу, сообщает ИА «Татар-информ».
Провокационная видеозапись появилась в социальных сетях.
На кадрах видно, как водитель и пассажир иномарки в балаклавах ведут себя вызывающе: хамят полицейским при проверке документов и держат при себе предмет, похожий на автомат.
6 июня блогера задержали и доставили в суд, который арестовал его на 10 суток. Предполагаемый автомат отправлен на экспертизу.