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В Казани арестовали на 10 суток блогера, разъезжавшего по городу с автоматом

Видеозапись видео, на котором казанский блогер со своим знакомым хамил полицейским и разъезжал по городу с автоматом появилась в соцсетях.

В Казани арестовали блогера Дамира Манжукова за то, что тот хамил полицейским и разъезжал с автоматом по городу, сообщает ИА «Татар-информ».

Провокационная видеозапись появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как водитель и пассажир иномарки в балаклавах ведут себя вызывающе: хамят полицейским при проверке документов и держат при себе предмет, похожий на автомат.

6 июня блогера задержали и доставили в суд, который арестовал его на 10 суток. Предполагаемый автомат отправлен на экспертизу. 

КВ
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